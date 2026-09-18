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Gündem
AA 18.09.2026 23:04

Yaş sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı

"Yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı.

Yaş sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheli ise aranıyor.

41 dağıtıcı firmanın yöneticileri gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturmada, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüpheliler hakkındaki yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklenmişti.

Vergi Denetim Kurulunca müzekkereye istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulmuştu.

Gıdada fiyat manipülasyonuna geçit yok
Gıdada fiyat manipülasyonuna geçit yok

Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalanmış, devam eden çalışmalarda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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Denetim Gıda Meyve
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