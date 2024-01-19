Yarıyıl tatili bugün başlıyor

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor.
Öğrenciler bugün karnelerini alacak, derslere iki hafta ara verecek.
İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak
5 Şubat Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak. 19 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlayacak.
İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
LGS 2 Haziran'da, YKS 8-9 Haziran'da
İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde.
2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.