Az Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.05.2023 21:02

'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 90 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 479 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı. Ümraniye'mizde 3 bin 391 kardeşimiz kampanyaya başvurdu." dedi.

'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 90 bin başvuru

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 591 konut ve 28 dükkanın temellerini, 190 konut ve 55 dükkanın anahtar teslimini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kurum, "İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarını anlattı.

"Ümraniye'mizde 3 bin 391 kardeşimiz kampanyaya başvurdu"

Kentsel dönüşümün önemi üzerinde duran Kurum, vatandaşları başlattıkları kampanyalara katılmaya davet etti.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısını paylaşan Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 479 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı. Ümraniye'mizde 3 bin 391 kardeşimiz kampanyaya başvurdu. Ümraniyeli kardeşlerimiz bu kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi, göstermeye devam ediyor." dedi.

ETİKETLER
Murat Kurum Kentsel Dönüşüm İstanbul Konut
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Fındık 4 dolar eşittir Türk lirası olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:33
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
22:31
Fransa Anayasa Konseyi, emeklilik yaşını düşürmeye yönelik referandumu ikinci kez reddetti
22:18
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
22:10
ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi
21:59
Türkiye'den doğal afette yaşamını yitirenler için Ruanda'ya başsağlığı dileği
22:05
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ