'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 83 bin başvuru

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni'nde, Şile Ağva Yolu, atık getirme merkezi, konut teslimi, cadde güzelleştirme ile gençlik ve kültür merkezine kadar pek çok projenin açılışı için ilçeye geldiklerini anlattı.

Kurum, Türkiye'de kentsel dönüşüme çok önem verdiklerini, İstanbul'da da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüme hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapıyı yenileyeceğiz, yavrularımızın istikbalini yenileyeceğiz.

Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı, biliyor musunuz? Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm başvurusuna ulaştık. Bina bazında ise toplamda 83 bine ulaştık. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek 1,8 milyon kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz."