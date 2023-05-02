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Gündem
TRT Haber 02.05.2023 17:20

Mardin'de şehit olan Astsubay Gündüz'ün kanı yerde kalmadı

Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin Jandarma Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.

Mardin'de şehit olan Astsubay Gündüz'ün kanı yerde kalmadı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye. Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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