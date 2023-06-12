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TRT Haber 12.06.2023 19:15

Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına tedbir talebi

Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek AYM'den 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.

Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına tedbir talebi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası süren HDP için yeni bir başvuruda bulunuldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmamasını gerekçe göstererek HDP’ye fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başsavcılık, söz konusu yardımın harcanan kısmının parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daha önce HDP'nin hazine yardımına bloke koyulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi, hazine yardımına geçici olarak bloke koymuştu. 1 ay sonra geçici bloke kararı kaldırılmıştı.

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