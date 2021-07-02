Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yargıtay'dan Adana ve Hatay'daki MİT tırları sanıklarının cezalarına onama
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası onadı.
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