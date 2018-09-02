“Yargıda Hedef Süre” uygulaması başlıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programında, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması da yer aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, dava ve soruşturmaların ne zaman biteceğinin önceden bilinmesine dayalı "Hedef Süre" uygulaması, 3 Eylül’de başlıyor.

Yargılamalar hızlanacak

Bu uygulamayla, dava ve soruşturmaların bitirilmesine yönelik hedef süreler ilan edilecek. "Yargıda Hedef Süre" uygulaması, yargılamaların hızlanmasına imkan verecek.

Hakim ve Cumhuriyet başsavcıları her bir dava ya da soruşturma için öngörülen hedef süreleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden görebilecek.

Böylece dava ve soruşturmaların ne zaman biteceği önceden bilinecek.

Talep eden ilgililere, hedef süreye ilişkin belge verilecek.

Belirlenen sürede tamamlanmayan davalarda ise, yaşanan gecikmelerin sebepleriyle, çözüm önerilerine ilişkin detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapor, Ulusal Yargı Ağı Platformu tarafından incelenecek.

Soruşturma ve davanın taraflarına hedef süreler 1 Ocak 2019'dan itibaren tebliğ edilecek.

Bu tarihe kadar geçen süre içerisinde uygulamada tespit edilen eksiklikler giderilecek.

Kaynak: TRT Haber