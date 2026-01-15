Puslu 1.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.01.2026 11:57

Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii, CAATSA yaptırımları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğinin somut alanlarda derinleştirilmesi konularının masaya yatırıldığını belirten Yılmaz, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirildiğini ifade etti.

Savunma sanayii ve CAATSA vurgusu

Görüşmenin gündem maddelerine ilişkin detay paylaşan Yılmaz, "Savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bölgesel meseleler ve Gazze barış planı

Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, özellikle Orta Doğu'daki sıcak başlıklar üzerinde duruldu. Yılmaz, İran ve Suriye’deki son durumun yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi ve yapıcı katkıları dolayısıyla Büyükelçi Barrack’a teşekkür etti.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Türkiye- ABD İlişkileri
