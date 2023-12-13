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Gündem
AA 13.12.2023 15:43

Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı

Yapay zeka desteği ile sisteme işlenmiş güncel ve emsal Yargıtay kararlarına hızlı erişim sağlamayı amaçlayan Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı.

Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YİM, Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tasarlandı.

Hakim ve savcıların yanında avukatlar ve tüm vatandaşlara da hizmet verecek olan YİM'e, e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı tanınıyor.

Yapay zeka ile Yargıtay kararlarına hızlı erişimi sağlamayı amaçlayan YİM'de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacak.

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