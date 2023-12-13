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Gündem
TRT Haber 13.12.2023 14:31

Sporda şiddete caydırıcı cezalar yolda

Hakem Halil Umut Meler'in futbol sahasında saldırıya uğramasının ardından sporda şiddete yeni yaptırımlar gündeme geldi. Adalet Bakanı Tunç, cezaların caydırıcı biçimde artırılacağını söyledi. Düzenlemeye göre, şiddet uygulayan yöneticilere süresiz men cezası getirilebilecek. Sahalarda yüz tanıma sistemi kurulacak.

Sporda şiddete caydırıcı cezalar yolda

Süper Lig maçında hakemin saldırıya uğramasının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da düzenlenen yasak ve fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

Tunç, "Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların cezanın caydırıcılığı açısından yeniden  değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız." dedi.

Süresiz men cezası verilebilecek

Düzenlemenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre şiddete başvuran yöneticilere yönelik cezaların artırılması öngörülüyor.

Buna göre, yaralama gibi suçlarda şiddetin büyüklüğüne göre sahalardan süresiz men cezası verilebilecek.

Yüz tanıma sistemi getirilecek

Seyirciler için yüz tanıma sistemi getirilmesi de gündemde. Böylece, ceza aldığı için stadyumlara girişleri yasak olanların, passolig sahteciliğine başvurarak tribünlere girişleri engellenecek.

Ayrıca, stat güvenliğini artıracak yeni önlemler gündeme gelebilecek. Saha içinde güvenlik güçlerini daha etkin kılacak tedbirlere başvurulacak.

4 yıldır uygulanıyor

2011 yılında çıkan ve 2019 yılında yeniden düzenlenen Sporda Şiddetle Mücadeleye ilişkin kanun 4 yıldır uygulanıyor. Yasaya göre kesici ve yanıcı maddeleri sahaya sokanlar 2 yıla, bu maddeleri temin edenlere 5 yıla, müsabakanın güvenliğini bozanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Mevcut yasayla kasten yaralama suçunu işleyenlerin cezası yarı oranında artırılıyor.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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