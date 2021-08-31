Karar, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsıyor. Erteleme kararı bu 5 ilde, 28 Temmuz tarihinden itibaren yaşanan orman yangınlarının etkisini azaltmak üzere alındı.

Konut, işyeri, tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketicilerin elektrik fatura tahsilatı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, ertelemeden faydalanacak tüketicilerin 1 Ekim 2021 günü mesai bitimine kadar görevli tedarik şirketlerine taleplerini iletmesi ve hasarı belgelemesi gerekiyor.

Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri ise bu karar dışında tutuldu.