Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sahil Güvenlik Komutanı olarak görev yapan Tuğamiral rütbesindeki Ahmet Kendir bir üst rütbe olan Tümamiralliğe terfi etti.

Albay rütbesindeki Ege Deniz Bölge Komutanlığı görevini yürüten Serkan Tezel Tuğamiralliğe yükseldi.

Yine mevcut rütbesi albay olan Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı görevini sürdüren Tayfun Paşaoğlu da Tuğamiral oldu.

Albay Altay Çoğal ise 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.