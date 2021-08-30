Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Aşısız eşinin koronavirüsle mücadelesini kazanmasını bekliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılı olduğu için kendisi COVID-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa" mesajıyla Adıyamanlı 81 yaşındaki bir kişinin videosuna yer verdi.
Adıyamanlı vatandaş videoda eşiyle beraber koronavirüse yakalandıklarını ancak kendisi üç kez aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını belirterek, "Fakat eşim aşı olmadı. Bu virüs geldi, hastalandı. Buraya getirdik, Allah'tan bekliyoruz ne yapalım. Hastalığı ne kadar sürer bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa! pic.twitter.com/s3Im2YSp8k— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
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