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Gündem
AA, TRT Haber 23.01.2025 13:35

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

 

Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan, eşi Duygu ile kızları Doğa ve Mavi Doğan'ın cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi.

 

Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü.Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Tatil sonrası yarın Adana'ya gelmeyi planlıyorlardı

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Mert Doğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

Çift ve 2 kızı, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdi.

Şevval Şahin: Yangında son kez babasıyla konuşmuştu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 25 yaşındaki Şevval Şahin, 12'nci kattan atlamış ve ağır yaralanmıştı. Şahin'in atlama kararını babasıyla konuşurken aldığı öğrenilmişti.

Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı
Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı

Genç kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan Şahin, hayatını kaybetti. Şahin, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.

Genç aşçı Esra Nazik Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

25 yaşındaki Esra Nazik, Kartalkaya'daki otelde 1 ay önce aşçı olarak işe başlamıştı. Oda arkadaşı Şevval Şahin ile aynı kaderi paylaştı.

Şahin 12'nci kattan atlayarak, Esra ise otelin içinde can verdi. Henüz ömrünün baharında olan genç kadın, yangından kurtulamadı.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Hayalleri yarım kalan Esra Nazik'in cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Alp Mercan Ankara'da toprağa verildi

Makine mühendisi Alp Mercan için Gölbaşı Şafak Mahallesi'ndeki Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi son yolculuklarına uğurlandı

Otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe’li sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın cenazeleri Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anne ve kızının cenazesi Manisa'da defnedildi

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın'ın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Soma'ya getirildi.

Anne ve kızı için öğle vakti Soma Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, camide tabutların üzerinde kızı ve torunun fotoğrafını görünce fenalaştı. Sağlık ekipleri, Fatma Tonguç'a müdahale etti, aile yakınları da fotoğrafları kaldırdı. Altın'ın babası Ergün Tonguç da camide taziyeleri kabul etti.

Altın'ın eşi Hilmi Altın ise bir eli eşinin, diğer eli kızının tabutu üzerinde taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı.

Cami avlusunda yer kalmaması üzerine imamın çağrısıyla cenaze törenine katılanların bazıları caminin içinde namaz kıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazların ardından Soma Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kızları kayak sevdiği için gitmişler

İzmir'de yaşayan Altın çiftinin, özel okulda 4. sınıf öğrencisi olan kızları Alya Altın'ın kayak sporunu sevmesi nedeniyle yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gittikleri, Grand Kartal Otel'e 20 Ocak'ta giriş yaptıkları, odaları 8. katta olan aileden baba Hilmi Altın'ın yangından yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Bolu'daki yangın faciası: 11 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma sürecine dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soruşturmanın büyük bir hassasiyetle, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı: Can kaybı 78
Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı: Can kaybı 78

Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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