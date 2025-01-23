Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı

Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1 buçuk ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı.
Otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin 12'nci katın penceresinden atladı.
Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babasını görüntülü aradığı öğrenildi.
Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şahin için, Bartın Merkez Şadırvan Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Törenin ardından Şevval Şahin'in cenazesi Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verildi.