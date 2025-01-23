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Gündem
TRT Haber 23.01.2025 13:30

Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 25 yaşındaki Şevval Şahin, 12'nci kattan atlamış ve ağır yaralanmıştı. Şahin'in atlama kararını babasıyla konuşurken aldığı öğrenilmişti. Genç kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan Şahin, hayatını kaybetti. Şahin, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı

Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1 buçuk ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı.

Otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin 12'nci katın penceresinden atladı.

Son kez babasıyla görüntülü görüşmüştü

Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı

Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babasını görüntülü aradığı öğrenildi.

Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şahin için, Bartın Merkez Şadırvan Camii'nde cenaze namazı kılındı. 

Törenin ardından Şevval Şahin'in cenazesi Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangında son kez babasıyla konuştu: Son yolculuğuna da babası uğurladı

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