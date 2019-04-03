Yalova'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman'ın kazandığı seçim sonuçlarına AK Parti'nin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edildi.

Seçim kurulu, Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında tutarsızlık olması nedeniyle 2 sandıktaki oyların, 73 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.

Oy sayım işlemleri sürüyor.

Öte yandan partililer adliye etrafında toplandı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA