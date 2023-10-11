Yalçın: Kılıçdaroğlu, kaderdaşı teröristlere kıyamamaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereyle ilgili sözlerini, "Türk askerinin Suriye'de bulunmasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyduğu rahatsızlığın, çektiği sancının sebebi bellidir. Kılıçdaroğlu, seçimlerde birlikte hareket ettiği, sözleri ve fiilleriyle destek verdiği bölücülerin Suriye'deki uzantılarının başına bir şey gelmesini istememektedir." şeklinde değerlendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereyle ilgili sarf ettiği, "Milliyetçiyim diyorsan sen de 'hayır' diyeceksin" sözlerine tepki gösterdi.

Kuruluşundan bu yana CHP'nin değişmeyen parti ambleminde yer alan altı oktan birinin, milliyetçilik ilkesini işaret ettiğini belirten Yalçın, "Atatürk'ün yıllar önce, 'Biz her şeyden evvel milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz' sözleriyle altını çizdiği gibi Türk milliyetçiliği, CHP'nin kuruluş ve siyaset ilkelerinin başında gelmiştir. Ancak onun ölümünden sonra, ayrılıkçı ve bölücüler, CHP'yi ele geçirerek bu partide yuvalanmışlardır." ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun duyduğu rahatsızlığın, çektiği sancının sebebi bellidir"

Semih Yalçın, CHP'nin, daha önce Türkiye'nin bekası ve güvenlik öncelikleri doğrultusunda yurt dışına asker sevk edilmesi için TBMM'ye sunulan bazı hükümet tezkerelerine "evet" dediğini hatırlattı.

Ancak genel başkanlığa geldikten sonra "Kılıçdaroğlu'nun, kendine bölücü kesimleri, ayrılıkçı oluşum ve partileri yol ve kader arkadaşı olarak seçtiğini" öne süren Yalçın, "Türk askerinin Suriye'de bulunmasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyduğu rahatsızlığın, çektiği sancının sebebi bellidir. Kılıçdaroğlu, seçimlerde birlikte hareket ettiği, sözleri ve fiilleriyle destek verdiği bölücülerin Suriye'deki uzantılarının başına bir şey gelmesini istememektedir. Kılıçdaroğlu, kaderdaşı teröristlere kıyamamaktadır." görüşüne yer verdi.

"MHP'den öğreneceği çok şey vardır"

CHP'nin köklerinden ve kuruluş ilkelerinden koptuğunu savunan Yalçın, "Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'ye laf yetiştirmeye çalışacağına bir aynaya, bir de partisinin yanaştığı limana bakmalıdır. CHP'nin başının Türkiye'de sağduyuyu, sorumlu siyaset anlayışını, ilkeli ve tutarlı duruşu, istikrarı, en önemlisi de Türk milliyetçiliği davasını temsil eden MHP'den öğreneceği çok şey vardır." değerlendirmesinde bulundu.