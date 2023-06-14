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Gündem
TRT Haber 14.06.2023 09:38

Yakalanan DEAŞ'lı teröristin itiraflarına TRT Haber ulaştı

İstanbul'da yakalanan DEAŞ Terör örgütünün sözde Musul sorumlularından Ahmed Ahmed itirafçı oldu. Ahmed örgütün iç yüzünü tek tek anlattı. Sözde eğitimler saldırı olmaması için nerelerde yapıldı? Örgütün isteklerine uymayan din görevlilerine ne oldu? O ifadelere TRT Haber ulaştı.

Büşra Çelik
Büşra Çelik
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DEAŞ terör örgütünün sözde Musul sorumlularından Ahmed Ahmed geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalandı.

Terör şüphelisi sorgusunda itirafçı oldu ve örgütün iç yüzünü tek tek anlattı. O itiraflara TRT Haber ulaştı. 

"Örgütten aylık 700 dolar aldım"

Örgütün dediklerini yapmayan imamların ortadan kaybolduğunu söyleyen Ahmed, "Ben camide imam olarak görevliyken bin kişilik cemaatim vardı. DEAŞ terör örgütü bana gelip hutbelerde onların istediklerini anlatmamı istedi. Onların dediklerini yapmayan cami imamları ortadan kayboldu. Bence öldürüldüler. Bana da aylık 700 dolar verdiler" dedi.

Sözde sorumlu belli bir zaman sonra örgüt tarafından daha büyük bir camiye geçirildiğini anlattı.

İfadesinde, terör örgütünün camilerdeki ayetleri söküp kendi yazdıkları şeyleri astığını, eleman temini için de kadıları kullandığını söyledi.

DEAŞ kiliseleri kullandı

Ahmed, örgütün eğitimleriyle ilgili bilgiler de paylaştı. Eğitim sırasında bombalı saldırılardan korunmak için yer altında alanlar oluşturulduğunu, saldırı almayacağını bildikleri kiliseleri seçtiklerini iddia etti.

İtirafçı sözde sorumlu sevk edildiği mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 

Kamera: Muratcan Reyhan

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