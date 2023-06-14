Kabine bugün toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.

Öncelikli gündem ekonomi

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Afet bölgesi

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor.

Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.