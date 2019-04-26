Gazetede yayınlanan haberde, iki ülkenin Suriye’nin kuzeydoğu sınırında güvenli bölge oluşturulması konusunda müzakere yürüttüğü belirtildi.

Haberde 32 kilometrelik hatta oluşturulacak güvenli bölgede Türk ve Amerikan askerlerinin ortak devriye gezeceği bilgisi de yer aldı.

Müzakere edilen başlıklar arasında, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerden Amerikan askerlerinin çekilmesinin olduğu da belirtildi.

Washington Post haberini iki ülkeden yetkililere dayandırdı.

Kaynak: TRT Haber