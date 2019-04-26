Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3hEaJ5p5Iz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2019

Kaynak: TRT Haber