İstanbul polisi, terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel timlerin de destek verdiği operasyonda terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK terör örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar 2016'daki Vezneciler saldırısı ile bağlantılı. Saldırı öncesi keşif yaptıkları, lojistik destek sağladıkları belirlendi. pic.twitter.com/WLsBX5iI03 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

Aramalarda silah, bir çok dijital materyal ve örgütsel doküman bulundu.

Vezneciler keşifcisi de yakalandı

İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da gözaltına alınanların aralarında olduğu öğrenildi.

Vezneciler saldırısında 12 kişi yaşamını yitirmişti.

