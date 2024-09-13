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Gündem
AA 13.09.2024 10:14

"Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına KVKK'den açıklama

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), 108 milyon vatandaşın verilerinin çalındığına ilişkin kuruma intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığı duyurdu.

"Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına KVKK'den açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kurumdan yapılan açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği ve veri güvenliğine ilişkin düzenleyici işlem yapmanın KVKK'nin yetkileri arasında olduğu kaydedildi.

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İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmesinin ilgili kanunda hüküm altına alındığı vurgulanan kararda, ihlal bildirimi sonrası kurumun resen inceleme yaptığı ve gerekmesi halinde bu durumu ilan edebileceği belirtildi.

"Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin KVKK'ye intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir."

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