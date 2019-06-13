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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Haziran 2019 Perşembe 16:49 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 16:56
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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