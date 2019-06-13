Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Giresun Havalimanı'nda geçiş hakkı olmadığı halde VIP'ten geçmek istemesiyle başlayan hakaret tartışması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

İmamoğlu’nun yakın arkadaşı olan, Fox TV Haber Sunucusu Fatih Portakal İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakeretini duyduğunu ikinci kez tekrarladı.

"Kendi kulaklarımın ne duyduğunu biliyordum"

Portakal, "O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim zaten. Ben 6 Haziran günü o hakaret ettiği cümleleri kurarken, gerçekler üzerine bunları söylüyordum. Kendi kulaklarımın ne duyduğunu biliyordum." dedi.

Vali’ye hakaret edilen görüntüleri Fox Haber bültenlerinde neden kullanmadıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren Portakal, "RTÜK diye bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında size uyarı cezası verebiliyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Ne söylediğimi net olarak ifade ettim

Fatih Portakal'ın açıklamaları basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, "Ne söylediğimi net olarak ifade ettim." dedi.

Portakal, ilk olarak 6 Haziran'da İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği görüntüleri izlediğini söylemişti.

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere birçok siyasetçi İmamoğlu'nun Vali'ye hakaretinden dolayı özür dilemesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber