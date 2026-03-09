Duman 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.03.2026 10:03

Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 320 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca istihbari çalışmalar yürütüldü.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında "zehir taciri" olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekipleri ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

ETİKETLER
Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
MSB: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye konuşlandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da daha fazla can kaybı olacak
10:54
Trump, yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe duymadığını belirtti
10:50
Bakan Işıkhan: 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
10:42
3,5 milyar liralık yasa dışı bahis soruşturmasında 67 gözaltı
10:38
Soykırımcı İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü
10:30
Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 187 yol kapandı
67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi: Yeni Cami
67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi: Yeni Cami
FOTO FOKUS
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ