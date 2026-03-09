Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca istihbari çalışmalar yürütüldü.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında "zehir taciri" olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekipleri ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.