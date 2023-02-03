Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sinan Aksu atandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı.
Sinan Aksu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sinan Aksu'dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy'un emekli olduğu öğrenildi.
Etiketler: Resmi Gazete
Son Haberler
- 10:24
- 10:18
- 10:29
- 10:18
- 10:13
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'ni açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz