Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 418 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı.

157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 77 bin 612 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,30,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,07 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 139 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 288 bin 97'si birinci doz, 52 milyon 182 bin 212'si ikinci doz, 23 milyon 739 bin 244'ü üçüncü doz olmak üzere 139 milyon 865 bin 637'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.