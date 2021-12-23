Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 355 bin 753 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı.

168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 605 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,43, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,68 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 127 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 753 bin 275'i birinci doz, 51 milyon 321 bin 64'ü ikinci doz, 16 milyon 266 bin 937'si üçüncü doz olmak üzere 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

TURKOVAC çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC çağrısında bulundu:

"Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz."