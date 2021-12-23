17'nci Uluslararası Kar Film Festivali Erzurum'da başladı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğindeki festivale, sinema sektörünün önemli isimleri katıldı.

Festivale başarı gösteren öğrencilere belgesel, deneysel, kurgusal, reklam ve animasyon alanlarında ödüller verilecek.

"Öğrencimizi de bu işin içine katarak süreci yürütüyoruz"

Festivale ilişkin bilgi veren Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, "Hem ulusal hem de uluslararası bir boyutumuz var. Öğrencimizi de bu işin içine katarak süreci yürütüyoruz. İran Başkonsolosu gibi paydaşlarımız da var. Bu seneki temamız İran sineması üzerine. Oradan gelen yönetmenler ve senaristler ile birlikte süreci yürütüyoruz" dedi.

Gönül Dağı oyuncuları gençlerle buluştu

Festivalin ilk gününe TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı ekibi damgasını vurdu.

Diziyle ilgili düşüncelerini paylaşan oyuncu Eser Eyüboğlu, "Bize geleneklerimizi göreneklerimizi, ananelerimizi, imece usulünün hala hayatta ve ayakta olduğunu hatırlatan bir dizi olduğu için insanların gönlüne temas ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"TRT 12 Punto ve devletimizin verdiği teşvikleri anlattık"

TRT'nin sinema sektörüne verdiği destekleri anlatan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, "Gençlerimize, TRT 12 Punto ve devletimizin verdiği teşvikleri anlattık. Sinemacılara, kısa filmcilere, gençlere yönelik ne gibi imkanları var, destekler nasıl veriliyor onları anlatmaya çalıştık" dedi.

Birbirinden güzel filmlerin sinemaseverler ile buluşacağı festival üç gün sürecek.