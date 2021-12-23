İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Soylu mesajında şunları söyledi:

"Türk musikisinin büyük çınarı, eserleri, besteleri kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa ruhumuza işlenen büyük usta Alaeddin Yavaşca beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah."