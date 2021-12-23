Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için başsağlığı mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Soylu mesajında şunları söyledi:
"Türk musikisinin büyük çınarı, eserleri, besteleri kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa ruhumuza işlenen büyük usta Alaeddin Yavaşca beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah."
Türk mûsikîsinin büyük çınarı; eserleri, besteleri kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa ruhumuza işlenen büyük usta Alâeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 23, 2021
Rabbim, mekanını cennet, makamını âli eylesin inşallah.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Müzik Süleyman Soylu Twitter
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