Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

3 büyük ilde son durum

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374,00, İzmir'de 47,99 oldu.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.