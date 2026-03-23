Gündem
TRT Haber 23.03.2026 10:49

Uyuşturucu ve yasa dışı bahse şubatta büyük darbe

Şubat ayında adli kolluk birimlerince uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik gerçekleştirilen 787 operasyonda 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 Şubat ayı içerisinde 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Gürlek, 1877 şüphelinin tutuklandığını, 624 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

En fazla işlem yapılan ilin İstanbul olduğunu belirten Gürlek, "Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Bahis Kumar Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
