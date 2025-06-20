Uyuşturucu imalatçılarına 3 ilde operasyon: 397,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul, Van ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 397,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve uyuşturucu madde imalatçısı olduğu değerlendirilen 4 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonlar neticesinde 220,5 kilogram eroin, 126 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 51 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 15,5 kilogram sıvı kimyasal maddeye el konulduğu aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Çalışmalara İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katıldığını kaydetti.

Açıklamasında operasyon ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."