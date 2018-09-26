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Uyuşturucu ile mücadelede 15 bin 262 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana uyuşturucu ile mücadelede 15 bin 262 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Uyuşturucu ile mücadelede 15 bin 262 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir.

Ayrıntılar gelecek...

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