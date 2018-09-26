Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ elebaşı, dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD New York'ta, Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"Brunson konusunda yargı kararlarına saygı duymalıyız"

FETÖ ABD'dedir. FETÖ elebaşı, dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılanmıyor. Rahip Brunson konusunda yargının kararlarına saygı duymalıyız. 12 Ekim'de mahkemesi var. Yargı ne karar verir bilemeyiz, buna siyasiler karar veremez.

"İdlib mutabakatıyla umut dolu bir ufuk belirdi"

Her şeyden önce Rusya Federasyonu ile bu 10 maddelik anlaşmanın içinde gerek Rusya Federasyonu'nun, rejimi bu 15-20 kilometrelik koridora sokmaması gerekse merkezde bu radikal grupların Türkiye tarafından kontrol altına alması, onların çıkışını sağlaması daha doğrusu silahlardan arındırılmış bölge haline getirilmesi bizim tasarufumuzda olacak. Gerekli adımları atacağız.

Bütün çalışmalar yürütülmektedir. Bu zaten özellikle İdlib halkının beklentisiydi. 50-60 bin kişi dönmüş durumda. Onların destekleriyle bu iş başarılacaktır. Ağır silahlar ile alakalı olarak Rus ve Türkiye'den ekipler sınıflandırılarak gerekli adımlar atılacak. Yüzbinlerce insanını katleden birini demokratik bir ülkede göremeyiz. Bu ufukta umut var, huzur var.

Kaynak: TRT Haber