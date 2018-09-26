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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı, Slovenya Cumhurbaşkanı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDde diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Erdoğan ve Çipras arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Çipras’ın ardından görüşmelerini sürdüren Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi ile görüştü.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i de kabul etti.

Kaynak: AA / TRT Haber

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