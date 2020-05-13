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Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs'tan itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı, maskesiz çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, kararın vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.
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