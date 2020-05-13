Bilim Kurulu saat 15.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin aldığı ve alacağı yeni tedbirler görüşüldü.

Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında salgınla ilgili son durumu ve kontrollü normalleşme tedbirlerinin altını çizdi. Bakan Koca, "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir" uyarısını yaptı.

Koca Türkiye'deki vakaların son durumu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu anki şartlarda salgın kontrol altında"



"İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında."

"Örnek olduğumuz dünyaya ders olabiliriz"

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin de altını çizen Bakan Koca, "Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir" dedi.

'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmeliyiz

AVM kuyrukları ve kalabalık alanlarla ilgili de uyarılarını sıralayan Koca şöyledevam etti: "Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır. Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir. Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır."

"Hayat Eve Sığar'dan gidilecek yerin riskine bakın"

Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısının 10 milyonu bulduğuna dikkat çeken Koca, gidilmesi gereken yerler varsa bu uygulama sayesinde risk durumunun açıkca görülebileceğini belirtti.

"Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz"

Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düştüğünü söyleyen Bakan Koca, "Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz. Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir. Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Yurt dışından gelenlere test

Bakan Koca, bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürüleceğine işaret etti. Koca, TÜİK'le 150 bin kişinin taranması ile ilgili de "PCR'a ilave bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış olur" dedi.

Bakan Koca turizmde COVID-19 tedbirleri ile ilgili de "Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız" ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı kısıtlaması olacak mı?

Bakan Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona göre gündeme alırız."