Mehmetçik operasyonlardan arta kalan zamanlarını özel olarak kurulan üs bölgelerinde geçiriyor. O üs bölgelerinin bir benzeri de içindeki yaşamı tanıtmak için Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığı'nda oluşturuldu.

Üs bölgelerinde yer alan malzemeler düzenlenen sergiyle basın mensuplarına tanıtıldı. Etkinlik kapsamında, emniyet kuşağı, araç park alanı ve yaşam destek ünitesinin bulunduğu üs bölgesi birebir inşa edildi.

Akordiyon engel sistemi var

MSB'deki birimler tarafından üretilen engel ve tahkimat malzemeleri ile balistik korumalı nöbet kulübe ve kulelerinin bulunduğu dış emniyet bölümünde, tehdit ve saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla içerisinde kum, moloz, çakıl ya da toprak doldurulabilen bariyerlerin bulunduğu "akordiyon engel sistemi" yer aldı.

Lego kuleler hızla kuruluyor

Aynı bölümde "Lego" diye tabir edilen, harç kullanılmadan birbirine geçme taşlarla yapılan 4,5 metre yüksekliğindeki iki katlı balistik kule, 2,4 metre yüksekliğindeki monoblok nöbet kulübesi, 5 bin ton hacmi bulunan akaryakıt ikmal römorku ve mevzi bunker dikkat çekti.

Üs bölgesinde Mehmetçik'in tüm ihtiyaçları için özel bölümler var

Her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılan yaşam destek ünitelerini kapsayan bölümde ise görüntü izleme merkezi, bunker, konteyner ve manga yaşam alanları ile banyo, çamaşır, tuvalet ve revir konteynerleri, seyyar fırın ve mutfak ünitesi, soğuk hava deposu ve mutfak makineleri yer aldı.

Üs bölgesinin üçüncü bölümünde ise silah, mühimmat, teçhizat ve optik malzemeleri ile giysi, yiyecek ve yaşam malzemeleri sergilendi.