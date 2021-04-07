TRT Haber ekibi, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla İstanbul'da faaliyet gösteren KADES merkezindeydi.

Merkezdeki operatör polisler, Kadın Acil İhbar Destek Sistemi uygulamasından gelen yardım çağrılarını 7 gün 24 saat boyunca takip ediyor.

Olay yerine varış süresi ortalama 5 dakika

Bir ihbar geldiğinde alarm çalıyor ve ekran uyarı veriyor. Ardından ihbarı yapan kişinin konumu ve kişisel bilgileri sisteme yansıyor.

Gelen ihbarlar operatörler aracılığıyla olay yerine en yakın noktadaki polis ekiplerine iletiliyor. İhbarı alan ekipler ise ortalama 5 dakika içinde adrese ulaşıyor.

Olayın büyüklüğüne göre takviye ekip yönlendiriliyor

Olay yerine kısa sürede ulaşmaya çalışan polis ekipleri, yaka kameralarıyla çektikleri görüntüleri saniye saniye KADES merkezindeki dev ekranlara gönderiyorlar.

Bu sayede merkezde görev yapan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde neler yaşandığını takip edebiliyor. Ekipler, olayın büyüklüğüne göre takviye ekip yönlendirebiliyor.

2021 yılında İstanbul'da yaklaşık 7 bin ihbar yapılırken bunların çoğunluğu asılsız çıktı. Polis ekipleri geriye kalan 1750'ye yakın olaya başarıyla müdahale etti.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz