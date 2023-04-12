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Gündem
TRT Haber/AA 12.04.2023 14:03

Urfi Çetinkaya operasyonunun detayları ortaya çıktı

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detayları ortaya çıktı. İkametten çıkmamak için evine diş muayenehanesi kurduran felçli şüphelinin yeri, her gün villaya giden fizyoterapist sayesinde tespit edildi.

Büşra Çelik
Büşra Çelik

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Başkanlığı firari olarak aranan Çetinkaya'nın, Sarıyer'de kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma kapsamında ilçede bir bölgeyi belirleyen ekipler, diğer villalardan daha sıkı korunan, tek yön giriş ve çıkışı olan bir ikameti teknik ve fiziki takibe aldı.

Bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gören ekipler, eve girip çıkan kişinin kim olduğunu tespit etmek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu. Uygulamada şüpheli kişinin aracı durduruldu ve kimliğine bakıldı. Kimlik bilgileri alınan A.Ö'nün fizyoterapist olduğu belirlendi.

Urfi Çetinkaya operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bunun üzerine villada, felçli olan Urfi Çetinkaya'nın kaldığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarının tamamlayarak operasyon için harekete geçti.

Ekiplerce villaya düzenlenen operasyonda, Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi yakaladı.

Sauna, havuz gibi her türlü imkanın bulunduğu villada arama yapan ekipler, şüphelinin ikamet dışına çıkmamak için kendisine özel diş muayenehanesi kurdurduğunu belirledi.

Urfi Çetinkaya operasyonunun detayları ortaya çıktı

Teknoloji arama köpekleri ilk kez kullanıldı

Narkotik Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Akademisi tarafından eğitim verilen teknoloji arama köpekleri de ilk kez bu operasyonda kullanıldı.

Adresteki arama sırasında, 'Rio' ve 'Athena' isimli iki köpek, tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş 2 kripto cep telefonunun yerini tespit etti.

Villadaki aramada, 2 tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, çelik yelek ile bir miktar para ele geçirildi.

Urfi Çetinkaya operasyonunun detayları ortaya çıktı

Kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyor

İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında `uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek` ile `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak` suçlarından aranan Çetinkaya'nın, İnterpolde iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyor.

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