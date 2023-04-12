Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Çetinkaya'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, polis ekiplerinin yardımıyla zırhlı araca bindirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı yapılan Çetinkaya, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çetinkaya hastanedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde araca bindirilerek, İstanbul Adliyesine götürüldü.

Çetinkaya'nın sağlık kontrolü sırasında hastane önünde özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Çetinkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eve sürekli girip çıkan kişinin fizyoterapist olduğu belirlendi

Çetinkaya'ya yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer'de Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya sokakta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler, bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü. Ekipler eve girip çıkan kişinin kim olduğunu tespit etmek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu. Uygulamada şüpheli kişinin aracı durduruldu ve kimliğine bakıldı. Kimlik bilgileri alınan A.Ö'nün fizyoterapist olduğu belirlendi.

Belden aşağısı engelli olan Urfi Çetinkaya'nın sağlık durumunu göz önünde bulunduran ekipler, Çetinkaya'nın fizik tedavi alabileceğini düşünerek söz konusu villayı bir süre daha izledi.

Kendine özel diş muayenehanesi yaptırmış

Uzun süren fiziki takiplerin ardından dün villaya operasyon düzenlendi. Çetinkaya burada gözaltına alındı. Çetinkaya'nın saklandığı evde dışarı çıkmamak için kendine özel bir diş muayenehanesi yaptırdığı da belirlendi.

"Rio" ve "Atena" ilk defa kullanıldı

Öte yandan Narkotik Daire Başkanlığı ilk defa bu operasyonda Köpek Eğitim Akademisi'nde yetiştirilen teknoloji arama köpekleri "Rio" ve "Atena" kullanıldı.

Bu köpekler sayesinde evdeki tuvaletlerdeki duvarların arkasında gizlenen telefonlar bulundu.

Yakalanmamak için dijital materyal kullanmayan çevresindeki insanlara da kullandırmayan Çetinkaya'nın sakladığı bu telefonları ihtiyaç durumunda kullandığı ve daha sonra yine sakladığı öğrenildi.