MHP'de aday tanıtım toplantıları bölgesel bazlı yapılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nde seçim çalışmaları devam ediyor. 600 kişilik milletvekili aday listesi açıklandı. Aday tanıtım toplantıları bölgesel bazda yapılmaya başlandı.
MHP’de aday tanıtım toplantıları özellikle büyükşehirlerde düzenleniyor. Bugün Ankara’da aday tanıtımı gerçekleştirilecek. 3 seçim çevresindeki milletvekili adayları seçmene tanıtılacak.
Başkentteki 3 seçim bölgesinde başkanlık divanı üyeleri liste başı
MHP’nin Ankara’daki 3 seçim bölgesinde liste başlarında başkanlık divanı üyeleri dikkat çekiyor. Birinci bölge birinci sırada mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya yer alıyor.
İkinci bölge birinci sırada yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz, üçüncü bölge birinci sırada mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım bulunuyor.
İstanbul’da aday tanıtım toplantısı Cuma günü yapılacak. MHP’nin İstanbul’daki 98 adayının arasında partinin önde gelen isimleri var.
Birinci bölge birinci sıradan teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, ikinci sıradan AR-GE’den sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter aday yapıldı.
İkinci bölge birinci sırada Meclis Başkan Vekili Celal Adan listede yerini aldı.
Üçüncü bölgede birinci ve ikinci sırada genel başkan yardımcıları Feti Yıldız ile İsmail Faruk Aksu aday gösterildi.
Aday tanıtım toplantılarının yapıldığı bölgelerde seçim kampanyası süreci de başlamış olacak.