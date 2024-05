Üniversitelilerden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Yerleşkedeki Bayraklı Yol'dan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) önüne yürüdü.

Burada grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ziyattin Ünal, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının artık soykırım haline geldiğini söyledi.

İsrail'in 35 bin civarında Filistinlinin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığın yaşadığı acıları canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan İsrail Devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır."

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısıyla Filistin'de yaşananların uluslararası platformlara taşındığını, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterilerinin yapıldığını dile getirdi.

Bölgedeki insanlık dramına ABD'deki üniversite öğrencilerinin de tepki göstermeye başladığını kaydeden Ünal, "BŞEÜ öğrencileri olarak Gazze’de yaşananlara ve Doğu Türkistan'daki katliama karşı 10 binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi, Gazze ve Doğu Türkistan halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile akademik ve idari personel de destek verdi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ)

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan OKÜ ÜNİAK Başkanı Abdulsamet Demez, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail askerlerince katledildiğini söyledi.

Dünyanın bu soykırıma sessiz kaldığını belirten Demez, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmiştir." diye konuştu.

İsrail'in elindeki siyasi, askeri ve ekonomik güçle toplumlara sessizlik baskısı kurma çalışmalarının eski gücünü yitirdiğini kaydeden Demez, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlarca protesto edilmeye başlanmıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun, başkaldırışın fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla İsrail aleyhinde sloganlar atarak yerleşkede yürüdü.

Trakya Üniversitesi (TÜ)

Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "Türkiye'deki öğrenciler Filistin için birleşti", "Zulme ve zulmün ortaklarına sessiz kalmıyoruz" ve "Filistin özgür değilse tüm dünya tutsaktır" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak yerleşke içindeki Yaşam Merkezi'ne kadar "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Edirne ÜNİAK Teşkilat Başkanı Eren Çam, İsrail'in Filistin'e karşı yaptıkları saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirten Çam, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır." dedi.

Çam, İsrail'in saldırılarının dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye başlandığını ifade etti.

ABD'deki üniversitelerde protesto eylemleri yapıldığını anımsatan Çam, şunları kaydetti:

"Arizona'da, Florida'da, Ohio'da, Kaliforniya'da yıllardır sırtlarını dayadıkları tüm üniversiteler artık onlar için tehlikeden ibaret. İşkencelerine, soykırımlarına gelen yankılar, bağırmalar onlar için bir takım cezalandırılması gereken davranışlar. Çünkü yaptıklarının haksız olduğunu, hukuka ve vicdana aykırı olduğunu en iyi onlar biliyorlar. Bununla mücadele etmek içinde onurlu bir şekilde kendilerine direnen bilim insanlarını ve öğrencileri tutuklama yolunu tercih ediyorlar."

Çam, TÜ öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduklarını dile getirdi.

Sinop Üniversitesi

Sinop Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrencilere Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Ellerindeki Türk bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizlerle etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.

Topluluk adına basın açıklaması yapan üniversite öğrencisi Salih Arslan, Filistin için dünyanın dört bir yanından feryatlar yükseldiğini söyledi.

Dünya toplumları olarak insanlığı temelinden sarsan bir gerçekliğe şahitlik ettiklerine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Savaş kelimesinin artık belirgin bir tanımının kalmadığı, masum insanları, kadınları ve çocukları bu tanımın hedefi haline getirmekten sakınmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ahlaki hiçbir zemin cereyan eden vahşete engel olamıyor. Yaşananlar insanlık vicdanında derin yaralar açarken, insanlık Gazze'de yaşanan zulme taraf olmaktansa kendisini ateşe vermeyi daha anlaşılır bir tercih olarak görüyor. Bunca zulüm ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkı, çocuklarının kanlarıyla ödüyor. Uluslararası hukukun yalnızca güçlü olanların, zayıf olanlara yaptırımları doğrultusunda işletildiği bir dünyada Gazze, kendi işgaline gösterdiği mukavemet ile kendisini özgür sanan birçok göstermelik demokrasiyi temelinden sarsmıştır. İnanıyor ve biliyoruz ki mazlumların ahı, zalimleri kahruperişan edecektir. Yine inanıyor ve biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Şehit olan kardeşlerimize Rabb'imizden rahmet diliyor, geride kalan bizlere de gafletten uyanış nasip etsin diyoruz. Kahrolsun zalimler, kahrolsun bu zulme, bu suça ortak olanlar."

Rektör Taşdemir ise Filistin konusunda öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, akademik camia olarak kendilerinin de İsrail'i en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi.

Basın açıklaması, duanın ardından sona erdi.

Gümüşhane Üniversitesi

Üniversitedeki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıklarını Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Kampüsten direnişe bin selam", "Filistin elbet özgür olacak", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Her yer Filistin, her yer Gazze" ve "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Rektör binası önünde sona eren yürüyüşün ardından grup adına Arda Kılıçarslan Türkçe, Elif Aşçı ise İngilizce basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kılıçaraslan, 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt edilmeden 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının dünyanın farklı yerinde protesto edildiğini belirten Kılıçarslan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Kılıçarslan, Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren herkesin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Protesto yürüyüşüne AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel de katıldı.

Kırklareli Üniversitesi

İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerince Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.

Bir süre oturma eylemi yapan öğrenciler, daha sonra sloganlar atarak tekbir getirdi, Filistin'e destek çadırı kurdu.

Üniversitenin Edebi Düşünce Kulübü Başkanı Ekrem Ersin Kurt, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana direnişin farklı boyutlarda devam ettiğini söyledi.

Gazze halkının İsrail tarafından vahşet ve katliamlara maruz bırakıldığını vurgulayan Kurt, 7 aydır Gazze'de dünyanın en büyük katliamının yaşandığını kaydetti.

Daha sonra basın açıklaması İngilizce olarak da okundu.

Eyleme, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurettin Aka, Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi

Üniversite öğrencileri, yerleşkedeki Tatbikat Camisi yanında kurdukları çadırlarda toplandı.

Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile "Toprak sahibi evine geri dönüyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklardan ve adaletten tarafız" ve "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Hukuk Fakültesi öğrencisi Baran Dursun, İsrail'in Filistin'de 200 günü aşkın yaptığı soykırıma tepki göstermek adına toplandıklarını söyledi.

Dursun, "Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan İsrail ile mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin'de insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini aktaran Dursun, İsrail'in yaşattığı vahşetleri destekleyen herkesi kınadıklarını ifade etti.

Dursun, İsrail'in yaptığı soykırımın biran önce durdurulması gerektiğini belirterek, "Üniversitemizin mensupları ve öğrencileri olarak; bu intifadayı Gazze'deki soykırıma karşı insanlığın ve vicdanın gerektirdiği şekilde, haklı bir duruş sergileme adına yaptığımızı, bundan ötürü nöbetimiz boyunca herhangi bir siyasi partiye, sivil toplum kuruluşuna veya gruba ait slogan atılmasının, flama veya logo gibi materyallerin bulundurulmasının intifadamızın ruhuna aykırı olduğunu ve uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğrenciler bir süre oturma eylemi yaptı.

Basın açıklamasına, NKÜ Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, rektör yardımcıları ile akademik personel katıldı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ)

HRÜ Osmanbey Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler, İsrail aleyhine dövizler taşıdı, sloganlar atarak yaklaşık bir kilometre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş esnasında Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan gruba, çevredeki öğrenciler de destek verdi.

Aralarında akademisyenlerin de bulunduğu grup, yürüyüşün son bulduğu HRÜ Yemekhanesi önünde oturma eylemiyle programını tamamladı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İsmail Doyar, İsrail'in Filistin'de 7 aydır süren insanlık dışı saldırılarla ne kadar barbar ve ölçüsüz bir devlet olduğuna şahitlik edildiğini belirtti.

Özgürlüğe yönelik umutlarının arttığını belirten Doyar, "Siyonist İsrail hastanelerden okullara, pazar yerlerinden sivil yerleşim alanlarına hedef gözetmeksizin saldırmış ve binlerce kardeşimizi şehit etmiştir." dedi.

Yeryüzünün farklı coğrafyalarından vicdanlı ve erdemli insanların İsrail'i kınayan eylemlerde bulunup Gazze'ye yönelik destek gösterileri gerçekleştirdiğini vurgulayan Doyar, "Columbia ve diğer üniversitelerin direnen onurlu öğrencilerine, Türkiye'den Şanlıurfa'dan selamlar. Değerli arkadaşlar, sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bu onurlu duruşunuzdan ve kararlı eylemlerinizden vazgeçmeyin. Bizler inanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizm'i yenecek. Harran Üniversitesine bu direnişe verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)

Genç İHH öncülüğünde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Kütahya Genç İHH Başkanı Veysel Güngör, yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Siyonistlerin Filistin’de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail’i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze’deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD’nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz."

Güngör, üniversite öğrencileri olarak Kolombiya'daki üniversitede başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderdiklerini, insanlık vicdanının siyonizmi yeneceğini ifade etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ)

Üniversite tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrencilere Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Ellerindeki Türk bayrakları ve İsrail'i kınayan bazı dövizlerle etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'e yönelik çeşitli sloganlar attı. Grup, üniversite yerleşkesinin girişinden yemekhane önüne kadar yürüdü.

İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirten Rektör Yılmaz, "Biz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak, dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara karşı durmayı ve insan haklarına saygılı olmayı temel ilke edinmiş bir Türk yükseköğretim kurumuyuz. Son zamanlarda, İsrail'in masum Filistin halkına karşı sergilediği akıl almaz zulmün tırmanmasıyla birlikte, Amerika'daki üniversite kampüslerinde öğrencilerin barışçıl protestolarına karşı gösterilen orantısız güç kullanımını büyük bir endişeyle izlemekteyiz. Bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmanın insanlığa karşı bir vebal olduğu inancındayız. Bu nedenle, Amerika'daki üniversitelerde yaşanan haksız uygulamalara karşı güçlü bir şekilde sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Barışçıl protestoların bastırılması, öğrencilerin okullarından uzaklaştırılması veya destek olan öğretim üyelerinin işten atılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu tür eylemler, akademik ahlaka, özgür düşünceye ve demokratik haklara yönelik ciddi bir saldırıdır. Medeniyetin irtifa kaybettiği her dönemde Türk milleti, tarihi misyonu gereğince hakkaniyetli sözü söylemiş, zulme uğrayanlara kol kanat germiş, mazluma dayanak olmuştur. İnsanlığın vicdanında telafisi olmayan yaralar açan vahim hataların yapıldığı bu kara günlerde de aynı misyonu üstlenmek niyetiyle bu açıklamayı yapmayı uygun bulduk." ifadelerini kullandı.

Grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Uşak Üniversitesi

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Bir Eylül Yerleşkesi girişinde toplandı.

Öğrenciler, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Filistin halkı yalnız değildir", "Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin'de destek, siyonizme lanet" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Yanar, İsrail'in Filistinlileri yıllardır göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

Gazze'de soykırımın yaşandığını kaydeden Yanar, "Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır." dedi.

İsrail'in saldırılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uluslararası platformlara taşındığını kaydeden Yanar, şöyle devam etti:

"Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Yanar, herkesi bu eylemlere destek vermeye çağırdı.

Açıklamanın İngilizce de okunmasının ardından katılımcılar sloganlar attı.

Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan da katıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)

Üniversitenin Çiğli Kampüsü önünde çeşitli üniversitelerden akademisyenler bir araya geldi.

"Stop the genocide in Gaza" yazılı dövizler taşıyan akademisyenler adına açıklama yapan İKÇÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çevik, Gazze'de yaşanan zulmü telin etmek ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde İsrail'i protesto eden akademisyenler ve öğrencilerle dayanışma mesajı vermek üzere toplandıklarını belirtti.

Gazze'nin 17 yıldır açık hava hapishanesine dönüştüğünü, 7 Ekim 2023'ten bu yana da bir katliam ve soykırıma sahne olduğunu söyleyen Çevik, "Batılı liderler, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olaylarda mağdurların yanında yer alırken Gazze'deki zulme karşı bir adım atmaktan imtina etmekte, hatta Gazze kasabı Netanyahu'yu tebrik etmektedirler. Bu çifte standart ve ikiyüzlülük, insanlık adına kara bir lekedir." diye konuştu.

Dünya genelinde çok sayıda üniversitede öğrencisi ve akademisyenlerin vicdani bir tepkiyle harekete geçtiğini dile getiren Çevik, şöyle konuştu:

"ABD ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde, siyonist İsrail tarafından yürütülen katliamı kınamak, bu ülkeye verilen desteğin sona erdirilmesini istemek ve İsrail ile kurulmuş iş birliklerinin iptal edilmesini talep etmek için çaba harcayan tüm akademisyenleri ve öğrencileri selamlıyoruz. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın tamamen insani değerlere ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olarak ortaya koydukları bu gayreti selamlıyoruz ve bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz."

Dokuz Eylül Üniversitesi

Üniversitenin Buca ilçesindeki Eğitim Fakültesi kampüsünde ise öğrenciler tarafından İsrail'i protesto etkinliği organize edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından kampüsteki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasında öğrenciler, "SayStop", "İsrail terör örgütüdür" ve "Filistin, Gazze davamızdır" yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Mehmet Burak Keskin, İsrail tarafından Filistinlilere soykırım uyguladığını belirterek 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İsrail'in barbarlığının uluslararası platformlara taşındığını anlatan Keskin, geçen hafta ABD'deki bazı üniversitelerde öğrenci

ve akademisyenlerin katılımıyla İsrail karşıtı gösteriler başlatıldığını hatırlattı.

Keskin, şunları kaydetti:

"ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze’de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Say Stop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ)

Üniversitedeki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

Yabancı Diller Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıklarını Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin'de zulme dur de", "Filistin özgür olacak", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Kudüs coğrafi bir mesele değil, imani bir meseledir." "Yıkılsın İsrail", "Zulme karşı susan dilsiz şeytandır", "SayStop" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.

Yerleşkedeki bir kafe önünde sona eren yürüyüşün ardından Kazakistanlı öğrenci Alibek Baimerek, İngilizce basın açıklamasını okudu.

Metinde, "Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Etkinliğe, AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, gençlik kolları üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ)

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından yapılan etkinlikte katılımcılar, Bartın Üniversitesi Kutlubey yerleşkesi Konferans Salonu önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan dövizler taşıyan öğrenciler, Gazze'yi destekleyen ve İsrail'i telin eden sloganlar atarak gölete kadar yürüdü.

Grup adına açıklamayı okuyan BARÜ ÜNİAK Başkanı Abdulkadir Ekici, 1948’den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail'in yayılmacılığının insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Ekici, 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını vurguladı.

"İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasvip etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti kapatmayı masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diyen Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edildiğine değindi.

Ekici, şöyle devam etti:

"Özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Kolombiya Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD'nin genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, ciddi soruşturmalara sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz."

Ekici, vicdan sahibi her bir genç gibi ilk günden bugüne Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirdikleri eylemlere, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda, İsrail'in Gazze'ye karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 35 bin Filistinli için sela okundu, dua edildi.