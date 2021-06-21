Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ay Yıldız Hareketi'nin partileşme sürecinin sürdüğünü belirtti.

Yola Oğuzhan'ın başkentinden, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden, Atatürk'ün ebedi istirahatgahından çıktıklarını kaydeden Özdağ, şimdi adım adım Anadolu'yu dolaştıklarını söyledi.

Özdağ, "19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan ay yıldız hareketi, 26 ağustos 2021'de, Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımıyla 'gelecek bin yıl da buradayız' diyerek partimizi kuracağız." dedi.