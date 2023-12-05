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Gündem
AA 05.12.2023 17:59

Ümit Dikbayır İyi Parti’den ihraç edildi

İyi Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.

Ümit Dikbayır İyi Parti’den ihraç edildi

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verildi.

Dikbayır ise yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

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