Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençler yeni başvuru yapabilecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.

Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadesine yer verildi.