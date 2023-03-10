Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının ilki geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da yapılmıştı.

Toplantıda yatay mimariden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan kentsel dönüşümün önemini ve neden gerekli olduğunu anlatmıştı.

Gaziantep'te bugün yapılacak ikinci toplantıya ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

Bilim insanlarının katılacağı toplantıda kurulun çalışma prensipleri belirlenecek.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli asrın felaketinin ardından şehirleri başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturuldu.